Минские первоклассники из многодетных семей получили 200 рюкзаков с подарками к школе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские первоклассники из многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, получили 200 рюкзаков с подарками к школе. Церемония вручения портфелей и праздник "День первоклассника" прошли в столичном кинотеатре "Пионер", передает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительная акция проводилась с 16 июля по 22 августа в ГУМе, ЦУМе, универмагах "Беларусь", "Кирмаш", торговом доме "На Немиге" и гипермаркетах ProStore. За это время минчане собрали для ребят около 200 кг канцтоваров. Свой вклад мог внести каждый посетитель магазинов, купив и положив в специальный контейнер тетради, ручки, краски, фломастеры, альбомы для рисования, наборы цветной бумаги, пластилин, клей и другие школьные принадлежности.

"Мероприятие проводим ежегодно в преддверии начала учебного года, в этот раз праздник собрал 200 детей из многодетных семей, которые входят в нашу организацию, а также детей-инвалидов из всех районов города. Для них подготовили интересную концертную программу", - рассказала председатель Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко.

Татьяна Кравченко

Концертная программа

Среди гостей праздника - многодетная мама Елена с сыном Захаром. "Рады, что нас пригласили. Ребенок всю неделю ждал этого момента, ему интересно увидеть подарки", - не скрывала эмоций минчанка.

Третьего ребенка отправляет в школу еще одна многодетная мама Екатерина Гришанова. "Учитывая многолетний опыт, собраться в первый класс оказалось несложно. В нашей семье есть план подготовки, уже все приобрели, но помощь от ассоциации многодетных родителей не будет лишней. В целом на покупку всего необходимого для нашего первоклассника ушло Br300", - отметила она.

Организаторами акции выступили комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и городские организации общественных объединений "Белорусская ассоциация многодетных родителей" и "Белорусский союз женщин" при поддержке общественных объединений "Белая Русь", БРСМ, "Фонд мира", частных организаций.

Кроме того, благотворительные проекты, приуроченные ко Дню знаний, реализовывали территориальные центры города и Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей. Например, во время акции "Семья - семье" минчанам предложили принести детскую одежду, обувь, канцелярские принадлежности для ребят, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Акция "В школу с улыбкой!" предполагает проведение индивидуальных психологических консультаций, семинаров-практикумов, тренингов для первоклассников и их родителей.-0-

Фото Максима Гучека