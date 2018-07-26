Минские школьники выбрали отдых на Чигиринском водохранилище и "Большой бард-рыбалке"

26 июля, Грудичино /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В живописном месте на берегу Чигиринского водохранилища возле поселка Грудичино Быховского района развернулся молодежный туристический лагерь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже второй год подряд это место, которое знаменито тем, что здесь ежегодно проходит Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рыбалка", объединяет минских школьников, которые увлекаются авторской песней и туризмом. В этом году здесь собрались более 30 ребят четырех творческих объединений по интересам: клуба любителей авторской песни "Аккорд", объединений по интересам "Песня в рюкзачке", "Туристская песня "Фрегат" и клуб бардовской песни "Сокол".

Они обустроили 22 июля туристский лагерь и уже несколько дней активно и с пользой отдыхают: ходят на экскурсии, устраивают спортивные и интеллектуальные состязания, ловят рыбу, собирают грибы, купаются на местных пляжах и т.д. Ну, а вечером, традиционные посиделки у костра - романтика песен под гитару.

"Здесь по-настоящему здорово. Завораживает красота окружающих пейзажей, радует общение с друзьями, а также насыщенная культурная и творческая программа, - делится впечатлениями воспитанник клуба "Сокол" Антон Рогозин. - Ну, и мы с нетерпением ждем финала наших Чигиринских вакаций - "Большую бард-рыбалку", торжественное открытие которой состоится 27 июля. Во время праздника мы будем принимать участие в конкурсе авторской песни, брейн-ринге с Борисом Бурдой, благотворительном Кубке по бегу и других мероприятиях".

Минские школьники будут задействованы и в социальной миссии: они в качестве волонтеров будут принимать активное участие в организации и проведении бард-рыбалки, а также проведут экологическую акцию по уборке леса от мусора возле деревни Грудичино.

Поощрением для них станут встречи в молодежном лагере с известными бардами. Так, сегодня на традиционных посиделках вечером у костра для них выступит один из самых известных и любимых бардов второго, пост-окуджавского поколения Владимир Васильев (Украина).-0-