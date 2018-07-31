31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели провели экскурсию для детей из Китая, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Члены делегации Министерства общественной безопасности Китая и дети погибших при исполнении служебного долга сотрудников министерства посетили столичное управление МЧС 30 июля. "Спасатели продемонстрировали технику и оборудование, которые стоят на вооружении в управлении, рассказали о том, как проходят их боевые сутки. После все желающие могли примерить боевую одежду и испытать в действии пожарный ствол", - рассказали в управлении.
Гости из Китая побывали в Музее огня, где познакомились с историей пожарной службы Беларуси, осмотрели поврежденные огнем предметы, которые огнеборцы принесли с мест пожаров.-0-
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