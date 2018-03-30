Минские спасатели провели учебную эвакуацию в кинотеатре "Беларусь"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели провели учебную эвакуацию и проверили действия персонала в кинотеатре "Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

В холле кинотеатра

Работники МЧС проверили работу пожарной автоматики - она исправна. Система оповещения с ручных извещателей сработала, зрители и персонал эвакуировались. Заместитель директора кинотеатра Алевтина Чанова считает, что такие проверки нужны. "Конечно, это необходимо. И очень радует, что люди относятся с пониманием, несмотря на то, что включилась тревога в середине сеанса. Многие даже благодарят - понимают, что это забота о них же. Мы всегда, не только во время учений, следим за тем, чтобы двери были открыты. Кинотеатр работает уже почти 10 лет, и всегда отношение к таким вещам у нас было очень строгое", - подчеркнула заместитель директора.

Зрители покидают кинозал

Один из посетителей, студент Антон, который пришел в кино с подругой, сказал, что одобряет такие тренировки. "Мы относимся к таким проверкам положительно. После событий в России, думаю, конечно же, надо проводить подобное. Чтобы по-настоящему быть готовыми к происшествиям, нужны подобные тренировки", - считает он.

Зрители покидают кинозал

Эвакуированные зрители

Спасатели также провели проверку в административном здании по ул. Мельникайте, 2 и нашли нарушения. Там не работала система оповещения. "Мы запустили систему пожарной сигнализации с ручных извещателей. Автоматика дымоудаления сработала - клапаны опустились, заработали вентиляторы. Но не сработала система оповещения - соответственно, люди об условном пожаре не узнали, никто не эвакуировался", - рассказал первый заместитель начальника Центрального РОЧС Минска Максим Яковлев. По словам работников, система не работает из-за того, что сейчас меняются аккумуляторы. Однако, как отметили спасатели, оповещение должно запускаться в любом случае.

В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки. Информацию о результатах проверок МЧС планирует разместить в открытом доступе.-0-

Сотрудник кинотеатра Инна Барсукова показывает старшему инженеру центрального РОЧС Минска майору Михаилу Борисенко содержимое пожарного ящика.

Заместитель директора кинотеатра алевтина Чанова показывает старшему инженеру центрального РОЧС Минска майору Михаилу Борисенко содержимое пожарного ящика.

Фото Рамиля Насибулина