Минские спасатели провели учебную эвакуацию в кинотеатре "Беларусь"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели провели учебную эвакуацию и проверили действия персонала в кинотеатре "Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
Работники МЧС проверили работу пожарной автоматики - она исправна. Система оповещения с ручных извещателей сработала, зрители и персонал эвакуировались. Заместитель директора кинотеатра Алевтина Чанова считает, что такие проверки нужны. "Конечно, это необходимо. И очень радует, что люди относятся с пониманием, несмотря на то, что включилась тревога в середине сеанса. Многие даже благодарят - понимают, что это забота о них же. Мы всегда, не только во время учений, следим за тем, чтобы двери были открыты. Кинотеатр работает уже почти 10 лет, и всегда отношение к таким вещам у нас было очень строгое", - подчеркнула заместитель директора.
Один из посетителей, студент Антон, который пришел в кино с подругой, сказал, что одобряет такие тренировки. "Мы относимся к таким проверкам положительно. После событий в России, думаю, конечно же, надо проводить подобное. Чтобы по-настоящему быть готовыми к происшествиям, нужны подобные тренировки", - считает он.
Спасатели также провели проверку в административном здании по ул. Мельникайте, 2 и нашли нарушения. Там не работала система оповещения. "Мы запустили систему пожарной сигнализации с ручных извещателей. Автоматика дымоудаления сработала - клапаны опустились, заработали вентиляторы. Но не сработала система оповещения - соответственно, люди об условном пожаре не узнали, никто не эвакуировался", - рассказал первый заместитель начальника Центрального РОЧС Минска Максим Яковлев. По словам работников, система не работает из-за того, что сейчас меняются аккумуляторы. Однако, как отметили спасатели, оповещение должно запускаться в любом случае.
В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки. Информацию о результатах проверок МЧС планирует разместить в открытом доступе.-0-
Фото Рамиля Насибулина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN