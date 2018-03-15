Минские велосипедисты 24 марта отправятся "К потухшей библиотеке"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопрогулка "К потухшей библиотеке" пройдет в Минске 24 марта, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.
Мероприятие приурочено к международной акции "Час Земли". Велосипедисты стартуют в 20.00 от Комаровского сквера напротив ул. В. Хоружей, 3. Маршрут будет проходить вдоль пр. Независимости и завершится у здания Национальной библиотеки, которая в этот день на час отключит подсветку, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Здесь участники смогут сделать совместное фото.
Тем, кто захочет присоединиться к прогулке, обязательно необходимо иметь при себе исправные и заряженные велосипедные фонари (спереди - белый, сзади - красный).
Еще одна акция "30 дней на велосипеде" (30 days of biking) стартует 1 апреля. Это всемирный вызов-обещание каждый апрельский день хотя бы немного ездить на велосипеде. В Минске в это время будут проходить велосипедные квесты, экскурсии, конкурсы, выставки и массовые велопрогулки.
В прошлом году к акции присоединились свыше 800 минчан и около 1,5 тыс. жителей других белорусских городов. "Сама идея зародилась в Америке, но она настолько понравилась белорусам, что американцы удивляются, почему наша страна уже несколько лет одна из лидеров по количеству участников", - отметили в Минском велосипедном обществе.
"Час Земли" - крупнейшая экологическая акция, к которой в 2017 году присоединились 25 млн человек из 187 стран мира. Подсветка была выключена более чем на 3,1 тыс. архитектурных объектах.-0-
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