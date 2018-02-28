28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр недвижимости предлагает создать реестр недобросовестных участников торгов по аналогии с реестром недобросовестных арендаторов, сообщил первый заместитель директора центра Игорь Ладутенко на заседании коллегии Минского городского территориального фонда государственного имущества, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Игоря Ладутенко, это позволит повысить эффективность аукционов и предупредить случаи, когда победитель отказывается приобретать предмет торгов.

Также предлагается отказаться от публикации полного извещения о торгах в СМИ, а использовать его упрощенную версию, изменить подходы к определению начальной цены предмета аукциона, провести либерализацию процедуры оформления участия в торгах, шире внедрять в практику электронную подпись.

Управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская поручила подготовить предложения по внесению изменений в законодательство. Инициативы предполагается рассмотреть на совместном заседании Мингорисполкома и Государственного комитета по имуществу Беларуси.

Минский городской центр недвижимости - специализированное предприятие, созданное по решению Мингорисполкома в 2002 году для повышения эффективности использования госимущества, в том числе при сдаче его в аренду, организации аукционов по продаже объектов госсобственности и права на заключение договоров аренды нежилых помещений. В 2017 году городской центр недвижимости провел 227 аукционов, на которые выставлялись почти 2,5 тыс. объектов либо прав на них, продано свыше 570 предметов торгов на сумму почти Br38 млн.-0-