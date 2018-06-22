Минский интернат для детей-инвалидов закупит новое оборудование за средства акции SunRun Challenge

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Минске планирует закупить новое оборудование за средства, полученные в результате благотворительных забегов SunRun Challenge - нового этапа проекта #velcombegom, сообщили БЕЛТА его организаторы.

По словам директора учреждения Андрея Ждановича, воспитанникам детского дома-интерната необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование. Если в результате акции участникам удастся пробежать 50 тыс. км, то "солнечные" дети его получат. "Хочется верить, что белорусы в очередной раз докажут, что они способны на настоящие чудеса, когда объединяются ради высокой цели", - сказал он.

Стать участником акции SunRun Challenge, которая продлится до 24 июня, может любой желающий. Для этого нужно выйти на пробежку со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом сделать публикацию в соцсетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. Если участники совместными усилиями пробегут 50 тыс. км, компания-организатор проекта перечислит в дом-интернат Br50 тыс.

Новинка нового этапа акции - счетчик "доброй энергии". Все километры, полученные в результате забегов, будут переводить в киловатты в режиме реального времени. За результатами можно следить на большом экране ТЦ "Галерея" - счетчик будет работать по 24 июня.-0-