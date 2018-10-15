15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский кинотеатр "Октябрь" станет многозальным, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный директор унитарного предприятия "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Павел Скалабан.

В здании планируется открыть еще два зрительных зала, что позволяет конструкция - дополнительные помещения есть на первом и цокольном этажах.

"Мы думаем над проектом по реконструкции и модернизации кинотеатра. Думаю, в ближайшее время представим его. Модернизация подразумевает изменение начинки здания. Это будет многозальник", - отметил Павел Скалабан.

Последний раз "Октябрь" проходил модернизацию шесть лет назад, там установлен самый большой в Беларуси широкоформатный экран.

Здание построено в 1975 году на месте бывшего деревянного кинотеатра "Зорка". Его открытие сопровождалось премьерой нашумевшего в то время фильма "Блокада". "Октябрь" был и остается самым большим кинозалом в республике, вмещающим более тысячи человек. Здесь уникальная акустика, поскольку при строительстве он задумывался как киноконцертный зал. Традиционно в "Октябре" проходят мировые премьеры, кинофестивали, презентации новых фильмов. В фойе второго этажа регулярно экспонируются выставки.

Всего в Минске тринадцать государственных кинотеатров. Средняя цена билета сейчас составляет Br5.-0-