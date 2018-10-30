Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет 31 октября - 2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет с 31 октября по 2 ноября в городском оздоровительно-образовательном центре "Лидер", сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

В работе фестиваля планируется участие команд молодых педагогов из Минска, регионов Беларуси, а также Москвы и Смоленска. Всего 130 человек, в том числе учителя-методисты и приглашенные гости фестиваля, будут обмениваться опытом и делиться наработками, участвовать в обширной образовательной программе. Она включает мастер-классы, тренинги, презентации, дискуссии, семинары-практикумы.

В первый день после торжественной церемонии открытия форума его участников ждет увлекательная публичная лекция профессора кафедры педагогики и менеджмента образования Академии последипломного образования Николая Запрудского. А вечером состоится методический показ "КиноХИТ".

Фестиваль ежегодно проводится с целью повышения профессионального мастерства молодых педагогов, выявления и распространения инновационного педагогического опыта, для укрепления профессиональных контактов, повышения престижа учительской профессии.

Учредителями фестиваля являются комитет по образованию Мингорисполкома, Минская городская организация Белорусского профессионального союза работников образования и науки при содействии профессиональных педагогических сообществ. Организатором выступает Минский городской институт развития образования.-0-