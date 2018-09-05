Минский областной форум сельской молодежи соберет более 500 участников

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 человек соберет открытый областной форум сельской молодежи, который пройдет в центральном регионе 14-15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

В частности, более 200 студентов аграрного технического университета, свыше 300 специалистов предприятий агропромышленного комплекса, предпринимателей, работников учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения, расположенных в сельской местностиу станут его участниками, среди которых большинство - молодежь центрального региона, также приглашены делегации со всех областей Беларуси. В форуме примут участие и представители органов государственной власти, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, общественных объединений.

Мероприятие, открытие которого состоится в Минске на базе БГАТУ, включает пленарные заседания и выездную образовательную программу. Молодые люди отправятся на места проведения тематических секций по сельскому хозяйству, предпринимательству, культуре, здравоохранению, физической культуре, работе с молодежью, образованию. Запланирована неформальная встреча: открытый диалог с руководством Минского облисполкома. Также проведут областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села". 22 молодые и креативные семьи столичного региона поборются за звание лучшей.

По итогам форума подготовят резолюцию, где будут отражены основные аспекты регионального устойчивого развития сельских территорий Минской области.

Цель мероприятия - создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Минской области. Организаторами выступают Миноблисполком, Борисовский райисполком, Белорусский государственный аграрный технический университет и Минский областной комитет "ОО БРСМ" при организационной поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства образования Беларуси.-0-