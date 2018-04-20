20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий 21 апреля проведет День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители с 17.40 до 22.00 смогут посмотреть в телескоп, прослушать лекцию "Туристический гид по Солнечной системе", при безоблачной погоде увидеть звездное небо. Также гостям предложат посетить полнокупольные фильмы "Мышата и Луна", "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Астрономия", "Розетта".

Состоятся мастер-классы, конкурсы и викторины для детей и подростков. В фойе будет представлена выставка необычных астрономических фотографий автора Андрея Иоды.

Мероприятие приурочено к Международному дню астрономии. Вход свободный.-0-