20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий 21 апреля проведет День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Посетители с 17.40 до 22.00 смогут посмотреть в телескоп, прослушать лекцию "Туристический гид по Солнечной системе", при безоблачной погоде увидеть звездное небо. Также гостям предложат посетить полнокупольные фильмы "Мышата и Луна", "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Астрономия", "Розетта".
Состоятся мастер-классы, конкурсы и викторины для детей и подростков. В фойе будет представлена выставка необычных астрономических фотографий автора Андрея Иоды.
Мероприятие приурочено к Международному дню астрономии. Вход свободный.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4849 BYN
|2.469 BYN
|2.483 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2908 BYN
|3.26 BYN
|3.295 BYN