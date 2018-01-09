Минский планетарий объявил сезонную акцию: каждое третье посещение бесплатно

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий объявил акцию "Зимняя оттепель в планетарии", сообщили БЕЛТА в учреждении.
С 9 января по 23 февраля посетители любого сеанса могут получить специальный флаер. Чтобы стать участником акции, его нужно зарегистрировать. Для этого при каждом платном посещении на нем в кассе планетария необходимо будет поставить штамп - и каждый третий визит станет бесплатным. "Надеемся, что красоты космоса с помощью нашей акции станут для минчан и гостей города еще более доступными", - отметили в учреждении.
Организаторы добавили, что акционный флаер разрешается передавать знакомым и родственникам. А детям рекомендуется приводить в качестве друзей своих родителей, чтобы и они смогли отвлечься от серых рабочих будней и погрузиться в таинственный мир космоса. С афишей программ и сферических фильмов можно ознакомиться на сайте планетария.-0-
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