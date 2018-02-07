Минский планетарий приглашает на лекцию о космической любви

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий 10 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, приглашает на лекцию "Любовь как космическое явление", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Новым гостем проекта "Трибуна ученого" в планетарии станет известный астроном и астрофотограф Виктор Малыщиц. "Его фотоработы, которые буквально влюбляют в космос, звезды, широко известны. На лекции он покажет и расскажет удивительные "истории" любви в звездном небе. Зрители увидят космические пары, изображения сердец и другие необычные и завораживающие явления", - анонсировали в планетарии.

Узнать об эволюции небесных светил, динамике галактик, факты про тела Солнечной системы и вместе с тем провести романтично вечер под звездным куполом планетария, можно с 20.00. "Зал вмещает сто человек и, думаем, зрителей в этот раз будет много", - добавили в учреждении.

А непосредственно 14 февраля в планетарии запланирован вечер для меломанов "Музыка и звезды". Прогулку в космос проведет заведующий планетарием Александр Микулич под аккомпанемент объемных вибраций электронной гитары JJ.OK (Евгений Зыкович) и звуков Вселенной в исполнении Ильи Дягеля - live-looping музыканта, который специализируется на вычлении звуков прогресса из окружающей среды и использовании их в композиции.-0-