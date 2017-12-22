Минский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил от ГКСЭ мебель и телевизор

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз подарил воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2 Фрунзенского района Минска мебель и телевизор, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Сотрудники и работники центрального аппарата Госкомитета судэкспертиз и подчиненных ему организаций ежегодно собирают средства для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития. Этот год не стал исключением, новогодние подарки - игрушки и сладости - получили воспитанники центра в возрасте от 4 до 17 лет. Учреждению образования также переданы телевизор, принтер, комоды, шкафы и др.

Председатель ГКСЭ Андрей Швед поздравил воспитанников центра с наступающими рождественскими праздниками и Новым годом, пожелал исполнения всех надежд и мечтаний. Он выразил самые добрые слова всему коллективу за самоотверженный труд, благородство, внимание и заботу к детям, за то тепло, которое каждый из них передает ребенку. Воспитанники центра в свою очередь подготовили для гостей новогоднее представление.

Андрей Швед

В будущем году сотрудники комитета продолжат оказание помощи центру, а также иным учреждениям образования. В течение этого года силами работников ГКСЭ периодически выполнялись ремонтные работы в здании указанного центра, а также благоустройство его территории.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки. По словам Анны Ждановой, это очень хорошая традиция, добрая и жизнеутверждающая - подарить праздник каждому ребенку, поселить радость в его сердце, где бы он ни находился в силу обстоятельств.-0-