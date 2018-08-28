Минский центр соцобслуживания семьи откроет отделение дневного пребывания для детей-инвалидов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей откроет отделение дневного пребывания для детей-инвалидов, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Екатерина Мальцева.

Ожидается, что первых гостей здесь примут уже в сентябре. Проект реализуется совместно с Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. "Мы уже работали с такими семьями, они хорошо знают наш центр. Теперь открываем отделение дневного пребывания, меняем штатное расписание", - рассказала Екатерина Мальцева.

Отделение будет функционировать по принципу пионерского лагеря, дети смогут его посещать 18 дней. Для них проведут музыкотеропию, организуют занятия по вокалу, танцам, кружок по рукоделию "Чудесариум", психологический театр. Также планируется широко применять такие методы психотерапии, как песочная терапия и сказкотерапия. Не останутся без внимания и родные особенных ребят, им предложат консультацию психолога.

"В Минске насчитывается более 6,5 тыс. семей, которые воспитывают детей-инвалидов, потому потребность в такой помощи очень велика. Уже сформировалась очередь из желающих провести время в нашем центре. Раньше предполагали, что сможем принимать на реабилитацию семью два раза в год, видим, что пока так не получится", - отметила Екатерина Мальцева.

Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей создан в 1999 году при финансовой и методической поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Здесь в сотрудничестве с партнерами оказывается комплексная помощь семьям, в которых есть наркозависимые, длительно не работающие, детям, признанным находящимися в социально опасном положении. Работают папа- и мама-школы, реализуется национальная модель по работе с мужчинами-агрессорами.

Всего услугами центра пользуются 15,5 тыс. семей.-0-