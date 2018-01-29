"Минский вернисаж" может быть перенесен в ТЦ "Купаловский"

29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Рынок художников, мастеров народных промыслов и ремесленников "Минский вернисаж" может быть перенесен на территорию ТЦ "Купаловский". Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

"В настоящее время обсуждается вопрос переноса в торговый центр "Купаловский" рынка художников, мастеров народных промыслов и ремесленников "Минский вернисаж", - рассказал Андрей Доморацкий.

По его словам, у ТЦ "Купаловский" две важные особенности: первая - это торговые объекты роллетного типа небольшой площади (4-6 кв.м), вторая - отсутствие парковки и рампы для разгрузки крупных партий товара.

В 2016 году совместно с концерном "Беллегпром" прорабатывался вопрос о создании на базе "Купаловского" специализированного центра по продаже отечественных товаров. "Однако на данном этапе посчитали преждевременным открытие там фирменных магазинов, поскольку даже при объединении нескольких боксов торговая площадь все равно остается небольшой. Опять же, отсутствуют подъездные пути для разгрузки продукции. Кроме того, в шаговой доступности расположен ГУМ, в котором реализуется широкий ассортимент белорусских товаров", - пояснил Андрей Доморацкий.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-