"Минский вернисаж" осенью переедет на ул.Зыбицкую

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минский вернисаж" - площадка, где национальные сувениры, картины и изделия традиционного народного творчества реализуют сами авторы, осенью переедет на ул.Зыбицкую, сообщили БЕЛТА в КУП "Минская спадчина".

Эта специализированная площадка за последние десятилетия неоднократно меняла прописку. Выставка художников ранее располагалась возле Дворца культуры профсоюзов, в апреле текущего года переехала в торговый центр "Купаловский" в связи со строительством многофункционального комплекса на месте снесенного здания музея истории Великой Отечественной войны.

Проектирование новой площадки завершено, после проведения строительных работ "Минский вернисаж" разместится в районе набережной Свислочи. В планах возвести 18 павильонов. Также рассматривается вопрос по установке на набережной ветроинсталляций, продолжается благоустройство Верхнего города.-0-