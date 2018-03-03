Минский жилой комплекс "Аркадия" будет достраивать "Тамбаз"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой комплекс "Аркадия" в районе ул. Богдановича будет достраивать СООО "Тамбаз", сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Дольщики неоднократно обращались в городской исполнительный комитет с просьбой о передаче долгостроя государственному застройщику. Андрей Шорец напомнил, что при принятии такого решения будущим жильцам придется доплачивать. "Мы дали шанс "Тамбазу" завершить строительство. По итогам I квартала дадим оценку деятельности застройщика", - отметил председатель Мингорисполкома.

Вместе с тем дольщики обеспокоены низкими темпами проведения работ, что может привести к очередному переносу сроков. "Мы занимаемся вашим комплексом. Если "Тамбаз" продаст встроенные помещения, будет движение. Если этого не будет, будем принимать решение. Есть определенная заинтересованность крупных сетей", - сказал Андрей Шорец.

Как сообщалось ранее, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор СООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - переулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО "Тамбаз".

В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

В настоящее время новое руководство СООО "Тамбаз" изыскивает средства на достройку этих жилых домов без привлечения дополнительного финансирования со стороны держателей жилищных облигаций, полностью исполнивших свои обязательства.-0-