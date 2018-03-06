Минский зоопарк 8 марта будет пропускать двух посетителей по одному билету

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк к 8 Марта объявляет акцию "С любовью к женщине", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В честь праздника по одному билету в зоопарк смогут пройти два человека. По акции можно будет посетить и динопарк. В учреждении напомнили, что для детей до 5 лет посещение бесплатное.

В праздничный день зоопарк будет работать до 21.00.

Также Минский зоопарк анонсировал запуск XIV открытого фестиваля "Экология. Творчество. Дети". Семьи, которые придут 8 марта, уже могут начинать сбор материала для участия в одной из номинаций - "Селфи с обитателями зоопарка". Всего же направлений четыре: кроме фотоконкурса это еще конкурсы декоративно-прикладного искусства "Китайский театр", рисунка "Фауна в узорах" и стихов "Я вижу рифму". В каждом из них участники будут разделены на три возрастные категории. Прием заявок проводится до 19 апреля.-0-