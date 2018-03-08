Минский зоопарк 8 марта объявил акцию - один билет на двоих

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк к 8 марта объявил акцию "С любовью к женщине", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В честь праздника по одному билету в зоопарк смогут пройти два человека. По акции можно будет посетить и динопарк.

В учреждении напомнили, что для детей до 5 лет посещение бесплатное. В праздничный день зоопарк будет работать до 21.00.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-