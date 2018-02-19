Минский зоопарк приглашает 24 февраля на народный праздник "Гуканне вясны"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 24 февраля приглашает на праздник в честь пробуждения природы "Гуканне вясны", сообщили БЕЛТА в учреждении.
Участники гуляний будут призывать весну вместе с волочобниками, водить хороводы, веселиться под традиционную музыку, играть в народные игры и, конечно, вместе символически сожгут чучело зимы, приветствуя начало новой жизни. Также гости смогут написать на игрушках-птичках свою мечту и оставить на дереве желаний.
"На территории зоопарка в этот день развернется традиционная ярмарка, на которой будет действовать специальная валюта. Заработать ее можно участвуя в конкурсах и играх. Так что самые активные смогут приобрести гораздо больше сувениров и прочих приятностей на ярмарке", - отметили организаторы.
Погрузиться в атмосферу праздника и исследовать традиции белорусского народа можно будет с 13.00.-0-
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