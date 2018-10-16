Минский зоопарк приглашает в "Таинственную Амазонку"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк на осенних каникулах с 27 октября по 6 ноября приглашает школьников принять участие в игре "Таинственная Амазонка", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Ребята смогут пройти тропой индейца, окунуться в мир приключений в тропическом павильоне "Экзотариум", услышать живые звуки природы, проявить смелость, находчивость и ловкость в выполнении заданий.

Команды рассчитаны на 10-15 человек. Игры пройдут в 10.30, 11.00, 14.00, 14.30. Чтобы записать группу и индивидуальных участников, нужно позвонить по телефонам (8017) 340-46-20 или (8017)-380-46-43.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-