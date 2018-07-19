Минский зоопарк проведет 28 июля акцию к Международному дню тигра

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 28 июля к Международному дню тигра (отмечается 29 июля) проведет экологическую акцию и благотворительный концерт, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Праздник-акция "Береги жизнь" с увлекательной программой начнется в 12.00. Посетителей ждет встреча с веселыми Фиксиками, смешными ростовыми куклами, а также показательное кормление белого бенгальского тигра Саймона, который переехал в новый вольер для крупных кошачьих.

"Как и все крупные хищники планеты, тигры относятся к наиболее уязвимым видам. Поэтому они занесены в международную Красную книгу. Забота об экологии - один из способов опосредованно помочь тиграм. И не только им. Поэтому на мероприятии совместно с благотворительной организацией "СоциоЭкоЦентр" проведем экологическую акцию", - отметили в зоопарке.

Суть акции в сборе для последующей переработки пластиковых крышек от бутылок из-под воды, молочных и кисломолочных продуктов, детского питания, бытовых химии и парфюмерии. Этот ненужный мусор можно легко превратить в деньги, которые помогут изменить жизнь. "СоциоЭкоЦентр" организует такой сбор, а деньги, полученные за сданное на переработку вторсырье, направляет на помощь нуждающимся. Прежде всего - на лечение детей.

"Те, кому по душе идея сокращения личного мусора и возможность использовать его на пользу кому-то, могут присоединиться к проекту и принести на акцию в зоопарк пластиковые крышечки. Таких добровольцев ждет небольшой сюрприз", - добавили организаторы.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится более 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-