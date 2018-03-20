Минский зоопарк в дни каникул для школьников проводит акцию "1+1"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк в дни весенних каникул приглашает школьников на специальную программу, посвященную обитателям леса, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Для юных гостей с 25 по 31 марта действует акция "1+1" - по одному билету проходят два человека при предъявлении справки из школы. Также ученикам в составе организованных групп предлагается совершить обзорную экскурсию "Животные зоопарка", познакомиться с животными белорусских лесов, пройти квест "Тропа Берендея".
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-
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