Минский зоопарк в предстоящие выходные проведет акцию "1+1"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 17 и 18 марта проведет праздничную акцию "1+1", приуроченную к 80-летию со дня образования Заводского, Московского и Советского районов столицы, сообщили БЕЛТА в учреждении.

К юбилею трех районов администрация зоопарка объявила, что в предстоящий уикенд пройти на территорию по одному билету могут два человека. По этой акции доступен к посещению и динопарк. "Можно будет осмотреть коллекцию уникальных животных зоопарка, посетить экзотариум, а также выставки "Аквариум" и "Удивительный мир террариума". Режим работы 17 марта - с 10.00 до 21.00 (кроме динопарка, который закроется в 19.00), 18 марта - с 10.00 до 19.00", - отметили в администрации учреждения.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-