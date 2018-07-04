Минским школьникам для бесплатного проезда в транспорте летом нужно обновить справки

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским школьникам для бесплатного проезда летом в городском общественном транспорте необходимо обновить справки с места учебы, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Право бесплатного проезда от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно предоставляется учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования на основании электронной карты учащегося (при ее отсутствии справки с текущим сроком действия).

"Учащиеся переводятся в следующий класс, в связи с чем необходимо обновить справки для проезда в общественном транспорте на период с 1 июля до 31 августа, в том числе выпускникам девятых классов, которые в летний период задействованы в реализации программ дополнительного образования, воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а также принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях", - отметили в комитете по образованию.

Льготы не распространяются на тех, кто закончил 11 класс, а также на обучающихся учреждений среднего специального образования. В то же время руководители профтехучилищ, лицеев и вузов могут оказывать материальную помощь для оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене. Она предоставляется по заявлению студента или учащегося на основании ходатайства постоянно действующей комиссии, создаваемой в учреждении образования.-0-