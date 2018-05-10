"Минскметрострой" начал прокладку еще одного тоннеля метро

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тоннелепроходческий механизированный щит "Алеся" начал прокладку тоннеля от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода", сообщили БЕЛТА на предприятии "Минскметрострой".

Проходка предыдущего тоннеля от "Вокзальной" до "Юбилейной площади" завершилась в конце марта. На демонтаж и монтаж комплекса ушло чуть более месяца.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения.-0-