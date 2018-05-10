"Минскметрострой" начал прокладку еще одного тоннеля метро

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тоннелепроходческий механизированный щит "Алеся" начал прокладку тоннеля от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода", сообщили БЕЛТА на предприятии "Минскметрострой".
Проходка предыдущего тоннеля от "Вокзальной" до "Юбилейной площади" завершилась в конце марта. На демонтаж и монтаж комплекса ушло чуть более месяца.
Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3936 BYN
|2.392 BYN
|2.396 BYN
|USD
|2.0173 BYN
|2.01 BYN
|2.016 BYN
|RUB
|3.2301 BYN
|3.235 BYN
|3.24 BYN