"Минскметрострой" взял тайм-аут в вопросе закупки второго механизированного комплекса

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскметрострой" вернется к вопросу закупки второго механизированного тоннелепроходческого комплекса после выяснения причин остановки оборудования в районе будущей станции "Вокзальная", сообщил сегодня журналистам главный инженер предприятия Аркадий Арутюнян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведен ряд конкурсов по приобретению второго тоннелепроходческого комплекса, но учитывая, что в настоящее время есть определенные трудности с проходкой, временно взяли тайм-аут, чтобы разобраться с причинами, так как техническое задание формировалось на основании опыта, знаний, конструкций, которые эксплуатируются. Если потребуется, внесем изменения в техзадание и продолжим процедуру выбора поставщика оборудования", - отметил Аркадий Арутюнян.

Тоннелепроходческий механизированный щит "Алеся", изготовленный по спецзаказу во Франции на заводе Bessac, начал проходку от станции "Вокзальная" в феврале 2016 года. С этого времени построено два перегонных тоннеля до станции "Юбилейная площадь". В настоящее время ведутся работы по сооружению станционных комплексов. Оборудование позволило в несколько раз повысить скорость проходки тоннелей.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения. Открыть для движения первый участок планируется в 2020 году.-0-