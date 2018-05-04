4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское метро 9 мая будет работать по графику воскресных дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт Минского метрополитена.
"9 мая работа Минского метрополитена будет организована по графику воскресных дней. С 19.30 до 24.00 движение поездов по 1-й и 2-й линиям метрополитена будет организовано с интервалом 3 минуты", - говорится в сообщении.-0-
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