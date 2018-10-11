Минское предприятие по торговле книгами недоплатило свыше Br260 тыс. налогов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br260 тыс. налогов недоплатило в бюджет минское предприятие по торговле книгами, сообщили БЕЛТА в КГК.
Оперативники УДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску провели проверку столичного общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло оптовую и розничную торговлю книгами. Выявлено уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Установлено, что в 2012-2016 годах в бухгалтерский учет коммерческого предприятия помещались фиктивные первичные учетные документы, которые были оформлены с использованием реквизитов российских субъектов хозяйствования и искажали размер понесенных затрат. Это привело к занижению налоговой базы и уклонению от уплаты налогов.
В отношении руководителя коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). Проводятся следственные действия.-0-
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