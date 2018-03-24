Минское велосипедное общество приурочило к акции "Час Земли" заезд к Нацбиблиотеке

Минское велосипедное общество приурочило к акции "Час Земли" заезд "К потухшей библиотеке". Велосипедисты стартовали в 20.00 от Комаровского сквера напротив ул. В. Хоружей, 3. Маршрут прошел вдоль пр. Независимости и завершился у здания Национальной библиотеки, которая в этот день на час отключила подсветку. Здесь участники сделали совместное фото.

"Час Земли" - крупнейшая экологическая акция, к которой в 2017 году присоединились 25 млн человек из 187 стран мира. Подсветка была выключена более чем на 3,1 тыс. архитектурных объектах.

Фото Егора Павлющика