"Минсктранс" перестроил график перевозок по отдельным междугородным маршрутам в связи с 8 Марта

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" скорректировало график перевозок по отдельным междугородным маршрутам в связи с приближающимся праздником, сообщили БЕЛТА на предприятии.
В частности, 2 и 7 марта с учетом перечня работы маршрутов перевозки будут осуществляться по графикам пятниц. Затем 3 и 8 марта транспорт будет ходить по субботним графикам, 9 и 10 марта - по графикам будних дней, а 4 и 11 марта - воскресных.
Изменения коснулись ряда маршрутов по направлениям всех регионов, а также до деревни Новые Зеленки в Минской области.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "Минсктранса".-0-
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