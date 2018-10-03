Минсктранс с 8 и 15 октября сокращает число пригородных рейсов

3 октября, Минск /Корр БЕЛТА/. Количество рейсов на некоторых пригородных маршрутах Минска сокращается в связи с уменьшением пассажиропотока на осенне-зимний период, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, уже с 5 октября по пятницам и воскресеньям отменяется выполнение рейса в 19.25 по маршруту №385С "АС Юго-Западная - с/т Мара".

С 8 октября по отдельным дням из расписания исключаются некоторые рейсы по основным "дачным" маршрутам: №241С "ДС Карастояновой - Лысая Гора", №348С "ДС Карастояновой - с/т Боровцы", №260С "АС Автозаводская - с/т Веселка", № 218Э "АС Автозаводская - Дубровка", №389С/390С "ДС Карастояновой - с/т Физик через с/т Трактор", №346 "ДС Карастояновой - Вишневка ч/з Нелидовичи", №354С "ДС Славинского - с/т Оптика" и №364С "ДС Славинского - Психоневрологический интернат".

А с 15 октября отменяются еще несколько рейсов по маршрутам №368С "ДС Карастояновой - с/т Лесное-90", №386С "ДС Славинского - с/т Лесной уголок", №413дС "ДС Славинского - Хоружинцы", №398 "ДС Карастояновой - с/т Родники-2", №369А "ДС Карастояновой - Янушковичи ч-з с/т Родники-2", №311С "АС Юго-Западная - с/т Наука", №307С "АС Юго-Западная - с/т Дубрава", №349С "АС Юго-Западная - Мерковичи", №255/304 "АС Юго-Западная - Энергетик - с/т Усса", №335С "АС Автозаводская - с/т Грозы", №342С "АС Автозаводская - Голоцк", №353 "ДС Славинского - Прудище" и №261 "ДС Славинского - Логойск ч-з Зеленый сад".

Одновременно будут организованы дополнительные рейсы.

С 8 октября на пригородном маршруте №202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи" появятся два дополнительных рейса по вторникам и четвергам и один - в пятницу; на маршруте №244/212 "ДС Славинского - Жуковка" - один в среду.

И с 15 октября новые рейсы появятся в расписании маршрутов №381 "ДС Карастояновой - Большие Бесяды, №369 "ДС Карастояновой - Янушковичи" и №251 "ДС Славинского - Логойск".

Подробнее о времени движения пригородных автобусов указанных маршрутов можно ознакомиться на сайте ГП "Минсктранс".-0-