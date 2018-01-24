"Минсктранс" усовершенствует систему оплаты проезда на пригородных маршрутах

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" намерен усовершенствовать систему оплаты проезда бесконтактными смарт-картами на пригородных маршрутах. О новшестве написала газета "Транспортник столицы", сообщает БЕЛТА.

В действующей системе оплаты бесконтактной смарт-картой ее необходимо прикладывать к валидатору при посадке и при выходе из автобуса пригородного маршрута. При первом контакте с карты списывается условное количество транспортных тарифных единиц (ТТЕ), рассчитанное для уплаты проезда до конечного пункта, при повторном - возвращается неиспользованный остаток. Такая система имеет недостаток: некоторые пассажиры забывают при выходе повторно прикладывать карту к валидатору. Потом им приходиться хлопотать о возвращении списанных средств. Кроме того, непросто проконтролировать действия "экономных" пассажиров, которые, отметив границы своей поездки с помощью карты, продолжают дальше двигаться по маршруту в транспорте бесплатно.

Новая система позволит исключить подобные ситуации. Как пояснил заместитель генерального директора "Минсктранса" Иван Жук, в кабине водителя будет установлен дополнительный валидатор. Вручную, со слов пассажира, водитель будет вводить данные о начальном и конечном пункте. Система выдаст стоимость оплаты. Пассажиру останется лишь приложить к этому валидатору свою смарт-карту, и с нее спишется указанное количество ТТЕ. Схема установки дополнительного валидатора в кабине продумана так, чтобы это было удобно и водителю, и пассажиру. При отсутствии БСК или средств на ней можно оплатить поездку наличными.

Опытный образец, который предоставил филиал "Автобусный парк №4", установлен на автобусе МАЗ-103. Кроме этой модели пригородные маршруты обслуживают модели 107с, 203, 206, 226, для каждой из которых предусмотрена своя схема установки валидатора. А те, что расположены в салонах, планируется отключать от питания во время движения. Но это значит, что посадка в автобус будет возможна только через переднюю дверь.

В ближайшее время, как только получат программный продукт, столичные транспортники намерены протестировать систему на одном из маршрутов, чтобы в последующем внедрить ее на всем подвижном составе пригорода. Пассажирам заранее сообщат об изменениях.-0-