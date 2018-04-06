"Минсктранс" в апреле приостанавливает выполнение некоторых регулярных междугородных рейсов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" в апреле приостанавливает выполнение некоторых регулярных рейсов, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В частности, с 24 апреля по междугородному маршруту Минск-Браслав автобус отправлением из столицы в 17.00 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям ходить не будет. С 25 апреля на том же маршруте приостанавливаются рейсы из Браслава в 17.30 по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам.

Кроме того, с 20 апреля вносятся корректировки в ежедневное расписание маршрута Минск-Солигорск. Подробную информацию о рейсах, которые временно приостанавливаются, можно найти на сайте ГП "Минсктранс".-0-