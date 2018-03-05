Минсктранс вводит дополнительные остановочные пункты на двух автобусных экспрессных маршрутах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на двух автобусных экспрессных маршрутах с 6 марта вводятся дополнительные остановочные пункты, на одном из них - в порядке эксперимента, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В течение месяца в порядке эксперимента автобусы экспрессного маршрута №89Э "ДС Уручье-2 - ТЦ Ждановичи" будут останавливаться в пункте "пос. Пионерский" при движении в направлении ул. Тимирязева и в пункте "Минск-Арена" - при движении в обратном направлении.

Кроме того, с 6 марта на постоянной основе для автобусов экспрессного маршрута №190Э "Вокзал - РКМЦ" вводится остановочный пункт "Леси Украинки" по ул. Тимирязева при движении в обоих направлениях.-0-