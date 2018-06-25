"Минскводоканал" инвестирует в основной капитал около Br30,8 млн

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" направит до конца года свыше Br30,8 млн собственных средств на реализацию проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Олег Аврутин, передает корреспондент БЕЛТА.

Темп роста инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 130% по отношению к показателям 2017 года. Инвестиционная программа предполагает внедрение энергосберегающих решений, автоматизацию технологических процессов и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.

Основной акцент делается на перекладке магистральных трубопроводов, так как именно аварии на них приводят к наиболее серьезным последствиям. До конца года в городе планируется заменить по 18 км сетей водоснабжения и водоотведения. К числу наиболее крупных проектов относится также реконструкция хлорного хозяйства на очистной водопроводной станции.

"В настоящее время проводится процедура торгов по выбору подрядной организации. Реализация проекта позволит полностью отказаться от хлора, автоматизировать технологические процессы по приему, хранению, дозированию гипохлорита натрия, исключить запах остаточного хлора в питьевой воде", - сказал Олег Аврутин.

Запланированы комплексная автоматизация водозаборов в Новинках и Боровлянах, модернизация узла обработки песка на канализационно-очистных сооружениях, завершение строительства илового пруда-накопителя в Минском районе.

Принимаются меры по снижению неучтенных потерь воды. Ожидается, что количество отключений водоснабжения у абонентов уменьшится не менее чем на 7%, аварийных ситуаций на сетях водоотведения - не менее чем на 15%.-0-