"Минскводоканал", поликлиника, ЖЭУ, частные организации 14-16 августа представят вакансии в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий в Минске 14-16 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 14 августа в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями соискателей ознакомят представители "Аутсорсинг Корпорэйшн" и ЖЭУ №2 Октябрьского района.

Затем 15 августа тех, кто ищет работу, приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). В мероприятии примут участие "Таймгрупинтернэшнл" и 2-я городская детская поликлиника.

Третья мини-ярмарка вакансий состоится 16 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Здесь представят предложения о трудоустройстве "Минскводоканал" и "ПрофРезервГрупп".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Можно будет узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-