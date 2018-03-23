"Минскзеленстрой" в 2018 году высадит 13,4 тыс. деревьев и около 45 тыс. кустарников

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскзеленстрой" в 2018 году высадит в Минске 13,4 тыс. деревьев и около 45 тыс. кустарников, сообщила журналистам начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства предприятия Елена Акулич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Погода уже позволяет нам высаживать деревья, для посадки кустарников пока не наступили благоприятные условия", - отметила Елена Акулич.

В апреле будет проводиться ремонт и окраска свыше 6,5 тыс. малых архитектурных форм, предполагается восстановить 5,5 га газонов, около 800 кв.м пешеходных дорожек и лестниц.

Во время традиционного весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению, который стартует в столице 1 апреля, особое внимание специалисты уделят уборке территорий от мусора и прошлогодней листвы. Состоятся субботники с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, учреждений образования.-0-