Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Гродно" из серии "Города Беларуси"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 14 сентября выпускает в обращение почтовую марку "Гродно" из серии "Города Беларуси", сообщили БЕЛТА в министерстве.

Дизайн марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" разработан Евгенией Бедоник. Художник конверта - Татьяна Дольская. К данному выпуску подготовлена карточка для картмаксимума.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №25 Гродно будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Гродно - один из старейших городов на территории Беларуси. По свидетельству археологических исследований, город возник в конце X века. Официальной же датой основания города является 1128 год.-0-