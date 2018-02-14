Минтруда планирует к октябрю разработать прогноз баланса трудовых ресурсов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтруда разрабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович сегодня на пресс-конференции "О прогнозе и тенденциях на рынке труда в Минске в 2018 году", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы прогнозирования рынка труда и потребности экономики в кадрах важны. В рамках принятого постановления Совета Министров разрабатываем прогноз баланса трудовых ресурсов на перспективу с целью снижения дисбаланса спроса и предложения. На основе этих планов затем Министерство образования будет формировать контрольные цифры приема для подготовки востребованных кадров", - отметил Андрей Лобович.

Ожидается, что документ на 2019 и последующие годы будет готов уже в октябре. Предполагается составлять прогноз баланса трудовых ресурсов с периодичностью раз в пять лет. "Сейчас утверждаем методику расчета", - добавил первый замминистра труда и социальной защиты.

Сегодня на встрече был представлен прогноз ситуации на рынке труда столицы на 2018 год. Документ подготовлен во взаимодействии со Шведской государственной службой занятости. Андрей Лобович поблагодарил шведскую сторону за содействие и отметил, что начало сотрудничеству было положено более десяти лет назад. Первый международный проект стартовал в 2009 году и позволил улучшить работу с нанимателями, внедрить новые формы и методы прогнозирования спроса на рабочую силу, содействия в трудоустройстве.

В 2015 году подписан Меморандум о взаимопонимании между комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Шведской государственной службой занятости, реализуется проект "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Беларуси", к которому присоединились также коллеги из Гродненской и Витебской областей.

"Мы видим отдачу от совместной работы. Вопросы занятости не теряют актуальность, реализуемый проект направлен на организацию более эффективного взаимодействия между нанимателями и службой занятости. В Швеции создана система прогнозирования рынка труда, которая опирается как на комплексный анализ макроэкономических индикаторов, так и на опросы работодателей. В целом условия формирования, функционирования и регулирования рынка труда в наших странах отличны, но есть схожие моменты. В частности, и для Швеции, и для Беларуси характерны проблемы сокращения трудовых ресурсов, дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу, ее неравномерное размещение по территории. Опыт коллег востребован в республике", - отметил Андрей Лобович.-0-