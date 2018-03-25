Минздрав - о ситуации с корью в Волковыске: эпидпроцесс завершается

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в эфире телеканала ОНТ прокомментировала ситуацию с корью в Волковыске, сообщает БЕЛТА.

"Мы с осторожностью говорим о том, что эпидпроцесс завершается в этом городе (Волковыске - прим. БЕЛТА). Анализируя, что произошло и почему именно Волковыск: во-первых, вирус был завезен из Европы - это подтверждено лабораторно. Еще один пусковой момент - количество отказов от вакцинации. Вакцинироваться необходимо", - подчеркнула она.

По словам Натальи Жуковой, в Волковыске по последней информации диагноз "корь" подтвержден у 29 человек. "Кроме того, по одному случаю зарегистрировано в Гродно и в Брестской области, но заболевшие связаны с Волковыском - они там находились. И в Гомельской области один случай кори, но он привозной - семья вернулась из отпуска", - рассказала она.

Замминистра пояснила, что болезнь опасна осложнениями и может протекать достаточно тяжело. "В ряде стран есть случаи, которые закончились летально", - отметила она.

Наталья Жукова также обратила внимание, что общий уровень вакцинации населения в стране достаточно высок - 95-97%. "Поэтому мы и говорим о единичных случаях кори, дифтерии. У взрослых этот процент несколько ниже, у детей - выше. И это пока достаточный уровень вакцинации, чтобы мы говорили, что те случаи заболевания были единичными. Высокий уровень вакцинации на протяжении многих лет сформировал мнение, что инфекций вокруг нас нет или что они для нас безопасны. Но если мы не прививаем своего ребенка, то ставим под угрозу и тот небольшой процент детей, которым по показаниям временно не показано вакцинироваться. Кстати, такой пример был и по кори - ребенок, которому по причине заболевания была отложена прививка, заболел, потому что был в контакте с тем ребенком, который заболел из-за отказа", - сообщила она.

Замминистра также отметила, что для выполнения вакцинации в соответствии с календарем прививок в стране достаточно вакцин. "И даже при эпидситуации, которая возникла в Волковыске, было достаточно вакцины, чтобы привить всех тех, кто в свое время отказался либо не знает о своем статусе. Вакцинация - единственный эффективный способ защиты от инфекций", - констатировала она.-0-