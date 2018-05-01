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Мирный созидательный труд объединяет белорусов - Гатальская

Регионы 01.05.2018 | 15:35
Во время праздника
Во время праздника

1 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мирный созидательный труд объединяет жителей Беларуси. Такое мнение во время празднования 1 Мая в Гомеле высказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

"Этот праздник одинаково любим людьми разных поколений, возрастов, профессий. Ведь мирный созидательный труд объединяет жителей нашей страны", - сказала Жанна Гатальская. Она отметила, что численность профсоюзных рядов в регионе растет из года в год. "Так, в 2017 году нам удалось создать 67 новых первичных профсоюзных организаций. Это говорит о том, что граждане выражают доверие нашей организации", - подчеркнула заместитель председателя областного объединения профсоюзов.

Для гомельчан и гостей города областное объединение профсоюзов подготовило концертно-развлекательную программу. На летней эстраде гомельского парка свои номера представляют творческие коллективы города, любительские коллективы, созданные на предприятиях, в организациях, учреждениях образования, а также победители областного тура республиканского конкурса "Новые имена Беларуси".

Среди зрителей программы - инвалид Великой Отечественной войны, ветеран труда Алексей Головацкий. Он постоянный участник первомайских торжеств. Сегодня - в качестве почетного гостя, а ранее Алексей Александрович и сам выходил на сцену в составе хора "Память" при ДК "Фестивальный". "Для меня 1 Мая - важный день. Ведь труд - это основа жизни человека. Хочется, чтобы современная молодежь продолжила трудовые традиции, которые заложили старшие поколения, и всегда помнила, какими усилиями была поднята наша страна из пепла после войны", - акцентировал внимание он.

Праздник получился по-настоящему интернациональным, так, поучаствовали в нем студенты Гомельского государственного медицинского университета - шестикурсник Сааксис Агу из Нигерии и творческий коллектив студентов из Туркменистана. Своим творчеством порадовали и самые маленькие зрители: о 1 Мая они рассказали в рисунках на асфальте, а Молодежный совет областного объединения профсоюзов подготовил тематический флешмоб.

"Такие мероприятия дарят каждому хорошее настроение и в то же время напоминают нам о важности труда", - поделился мнением Дмитрий Диковицкий, который пришел к летней эстраде с маленькой дочкой Маргаритой.

В этом году областное объединение профсоюзов проводит для воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интерната, достигших успехов в учебе, спорте, акцию "Мы вместе! Вместе за мир! Вместе за дружбу!". В течение всего дня ребята катаются на аттракционах, вечером их ждет развлекательная программа и угощения.

Множество поздравлений с 1 Мая звучат сегодня и на сценических площадках во всех районах областного центра. Их главный посыл - только благодаря упорному созидательному труду можно достичь успехов и высот. Праздничную атмосферу помогают создавать выступления творческих коллективов, конкурсы, викторины, забавы для детей.

В 20.00 гомельчан и гостей областного центра с Первомаем поздравит городской симфонический оркестр. На сценической площадке около цирка прозвучат шедевры мировой классической музыки.-0-

Фото Сергея Холодилина

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Гомель, праздник
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