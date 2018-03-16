Миротворцы Гомельской области проведут акцию памяти и скорби у мемориального комплекса "Озаричи"

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция памяти и скорби у мемориального комплекса "Озаричи" в Калинковичском районе пройдет 19 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном отделении общественного объединения "Белорусский фонд мира", которое выступает организатором мероприятия.

Акция посвящена очередной годовщине освобождения концлагеря Озаричи от немецко-фашистских захватчиков. Ее участниками станут бывшие узники, активисты фонда мира, ветераны войны и труда, представители власти, трудовых коллективов, молодежь из Гомеля и районов области, а также Бобруйска и Минска.

Невинных жертв трагических событий 1944 года вспомнят во время митинга-реквиема. В память о мирных жителях, погибших в лагере смерти, возложат венки и цветы к мемориалу. Затем участники акции посетят музей в поселке Озаричи и музейную комнату "Смугнар" в средней школе №5 Калинковичей, в которой собраны материалы о партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны и деятельности молодежной подпольной группы "Смугнар".

В начале марта 1944 года на территории Домановичского района Полесской области (сейчас Калинковичский район Гомельской области) неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник оккупанты создали три лагеря смерти, куда под видом эвакуации были согнаны более 50 тыс. человек. Это были обнесенные колючей проволокой участки болотистой местности, а вокруг - минное поле. Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников морили голодом, они были вынуждены пить болотную воду. В лагере гитлеровцы разместили больных тифом для быстрого распространения эпидемии среди мирного населения и в рядах наступающей 65-й армии, которая освобождала Полесье.

19 марта советские войска освободили из Озаричских лагерей более 33 тыс. человек, из них 15 тыс. 960 детей в возрасте до 13 лет. И хотя концлагерь Озаричи просуществовал совсем недолго, на его территории оборвались около 20 тыс. человеческих жизней.

В 1965 году на месте лагеря смерти построен мемориальный комплекс.-0-