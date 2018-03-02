2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мисс торговля-2018" выберут в Минске 6 марта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка".

Конкурс красоты и женственности проводится в столице в пятый раз. Его цель - развитие эстетической и духовно-нравственной культуры молодежи, реализация ее творческого потенциала, а также развитие корпоративной культуры в организациях. Свои профессиональные и творческие навыки продемонстрируют работники предприятий торговли, общественного питания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

За почетное звание поборются 19 участниц. Им предстоит выполнить несколько заданий, в числе которых дефиле "Весеннее настроение" и "Я и спорт", презентация предприятий с театрализованным представлением. Также претендентки расскажут о своей профессии, коллективе и его традициях. Будут представлены коллекции повседневных платьев, юбок и брюк, блузок, деловых костюмов, вечерних и выходных нарядов, спортивных костюмов, пальто от белорусских производителей одежды.

Победительница получит корону и титул "Мисс торговля-2018". Также будут выбраны мисс зрительских симпатий и мисс фото. На сайте учреждения проходит голосование, в котором может принять участие любой желающий.-0-