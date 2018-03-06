ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мисс торговля - 2018" выбрали в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Титул "Мисс торговля - 2018" в Минске получила представительница СОАО "Коммунарка" Татьяна Дмитриева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мисс зрительских симпатий" стала Анастасии Кавко из КУП "Минскхлебпром", "Мисс фото" - Полина Романовская, представляющая КУП "Минская овощная фабрика".
Конкурс красоты и женственности проводился в столице в пятый раз. Свои профессиональные и творческие навыки продемонстрировали работницы предприятий торговли, общественного питания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За почетное звание боролись 19 участниц. Им предстояло выполнить несколько заданий, в числе которых дефиле "Весеннее настроение", "Я и спорт", презентация предприятий с театрализованным представлением. Претендентки рассказали о своей профессии, коллективе и его традициях. Вниманию собравшихся были представлены коллекции повседневных платьев, юбок и брюк, блузок, деловых костюмов, вечерних и выходных нарядов, спортивных костюмов, пальто от компании Elema.
Организатор конкурса - Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.-0-
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