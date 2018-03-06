ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мисс торговля - 2018" выбрали в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Титул "Мисс торговля - 2018" в Минске получила представительница СОАО "Коммунарка" Татьяна Дмитриева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мисс торговля-2018" стала представительница СЗАО "Коммунарка" Татьяна Дмитриева.

"Мисс зрительских симпатий" стала Анастасии Кавко из КУП "Минскхлебпром", "Мисс фото" - Полина Романовская, представляющая КУП "Минская овощная фабрика".

Приза зрительских симпатий удостоена работница КУП "Минскхлебпром" Анастасия Кавко.

"Мисс деловой образ" стала представительница ОАО "Минский завод хлебопродуктов" Инесса Мельгуй.

"Мисс грация" названа представительница ОАО "Заводской райпищеторг" Маргарита Коваленко.

"Мисс оригинальность" стала представительница ЗАО "Юнифуд" Анна Янушкова.

"Мисс стиль" стала представительница ОАО "Азарэнне" Александра Пугачева.

"Мисс гламур" названа представительница КУП "Торговый центр Радзивилловский" Алина Гордейчик.

"Мисс элегантность" стала представительница ТКУП "Универмаг Беларусь" Надежда Каминская.

Конкурс красоты и женственности проводился в столице в пятый раз. Свои профессиональные и творческие навыки продемонстрировали работницы предприятий торговли, общественного питания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За почетное звание боролись 19 участниц. Им предстояло выполнить несколько заданий, в числе которых дефиле "Весеннее настроение", "Я и спорт", презентация предприятий с театрализованным представлением. Претендентки рассказали о своей профессии, коллективе и его традициях. Вниманию собравшихся были представлены коллекции повседневных платьев, юбок и брюк, блузок, деловых костюмов, вечерних и выходных нарядов, спортивных костюмов, пальто от компании Elema.

Организатор конкурса - Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.-0-

Фото Виталия Арешко