Митрополит Павел вручил в Гродно подарки детям с ограниченными возможностями

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси вручил в Гродно подарки детям с ограниченными возможностями, передает корреспондент БЕЛТА.
Рождественская встреча прошла сегодня в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре. Митрополит побывал на представлении для детей с ограниченными возможностями из семей областного центра и поздравил их с Рождеством Христовым.
"На Рождество мы дарим друг другу подарки - это многовековая традиция. Она исходит из Евангелия, из учения Христа Спасителя. Он говорил: что вы будете делать ближним, то вы делаете и мне", - отметил митрополит Павел. Он рассказал, что подобные встречи стали доброй традицией. В монастырь на праздничное представление были приглашены около четырех десятков детей и молодых людей с ограниченными возможностями.
"Через сострадание, оказание помощи мы сами совершенствуемся, становимся лучше", - подчеркнул экзарх. В праздничные рождественские дни митрополит Павел пожелал всем приобретать духовное богатство через добрые дела. Не каждый может пойти в госпиталь, больницу, но всегда можно попросить Господа о помощи тем, кто в этом нуждается. "И это сострадание Богом будет воспринято как наше доброе дело, как сострадание близкому. Давайте будет спешить делать добро!" - сказал он.
Также митрополит возглавил вечернюю службу в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре.-0-
Фото Леонида Щеглова
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