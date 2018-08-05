Мядель кардинально преобразится к празднику "Дожинки"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Город Мядель Минской области кардинально преобразится к празднику "Дожинки". Об этом сообщил в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ председатель Минского областного исполнительно комитета Анатолий Исаченко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, к празднику Мядель совершенно преобразится, будут проведены не просто косметические поправки, а существенный ремонт. Уже начаты работы по ремонту сетей, дорог, улиц, тротуаров. Запланирован ремонт крыш, фасадов домов. "Дожинки" - праздник, который продлится всего день, но стоит задача благоустроить город, создать комфортные условия для его жителей на долгие годы, сказал Анатолий Исаченко.

В планах Минского облисполкома также благоустройство таких городов как Молодечно и Борисов. Но помимо благоустройства важно решать задачу по созданию рабочих мест, чтобы люди имели возможность комфортно жить и работать, подчеркнул губернатор.-0-