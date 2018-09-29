Мядель стал более комфортным и привлекательным за время подготовки к "Дажынкам" - Исаченко

29 сентября, Мядель /Корр. БЕЛТА/. Мядель стал более комфортным для проживания и привлекательным для туристов за время подготовки к "Дажынкам". Об этом сказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на церемонии чествования тружеников села региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочется поблагодарить за проделанную работу районные власти и жителей Мяделя. Благодаря вашим стараниям он преобразился в комфортный для проживания и привлекательный для туристов город, а мы получили возможность окунуться в атмосферу праздника", - сказал Анатолий Исаченко.

В частности, к празднику была реконструирована площадь Ленина, качественно новый вид приобрел летний амфитеатр. Благоустроены пляж и зона отдыха на берегу озера Мястро. На 8 объектах жилищного фонда проведен капитальный ремонт, еще на более чем 30 - текущий ремонт. Отремонтированы здания учреждений образования и культуры, местных "Белтелекома" и узла почтовой связи. Большое внимание уделялось благоустройству дворовых территорий.

Губернатор отметил огромный вклад жителей центрального региона в уборку урожая. "В этом году неблагоприятные погодные условия значительно повлияли на урожайность зерновых культур, нам не удалось достичь прошлогодних результатов. Однако Минская область удерживает статус основной житницы страны и надежного поставщика продовольствия для жителей столицы и других регионов. Прежде всего это заслуга наших трудолюбивых людей: специалистов сельхозорганизаций, комбайнеров, водителей, тех, кто работал на сушке зерна, готовил обеды для участников жатвы", - подчеркнул он.

По словам Анатолия Исаченко, лидером на уборке уже второй год подряд является Дзержинский район, второе и третье место заняли соответственно Пуховичский и Минский районы. Председатель облисполкома поблагодарил и непосредственно руководителей сельхозпредприятий, достигших в этом году лучших результатов: главу ОАО "Гастелловское" Станислава Соколовского, руководителя ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Владимира Лукьянова, главу сельскохозяйственного унитарного предприятия "Яхимовщина-Агро" Владимира Лазаря.

Наградили и победителя областного этапа конкурса "Властелин села" - семью Шутило из Клецкого района. Они будут представлять столичный регион на республиканском этапе проекта в Слуцке. А лучшим в шествии "Шлях да хлеба" стал Березинский район.

Эстафету празднования областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" Мядель передал Борисову. Это обязывает райцентр провести аграрный форум в следующем году на таком же высоком уровне.

Праздник "Дажынкі", начавшийся в Мяделе еще утром, продолжается. На улицах Набережной, Школьной, 17 Сентября, площадях Шаранговича и Ленина гудят торговые ряды и работает Город мастеров, где производители представляют свою промышленную и сельхозпродукцию. На двух сценических площадках - площади Шаранговича и ул. Набережной - в течение всего дня проходят выступления любительских коллективов и исполнителей региона, в том числе детских и молодежных.

У жителей и гостей Мяделя есть возможность посмотреть выставки. Фотопроект "З гісторыі "Дажынак" на Мiншчыне" представил на мольбертах под открытым небом на пл. Ленина около 30 фотографий хроники проведения фестивалей-ярмарок с 1998 по 2017 год. Уникальность каждого района и цельность области в виде этно-брендов (работ 50 мастеров) предстали на выставке "Маёй зямлі куточак дарагі". Продолжают работу тематические площадки.

Вечером состоится концерт артистов Молодежного театра эстрады "Все хорошо, а будет еще лучше", программу которых завершит фейерверк над озером Мястро в 21.00.-0-

Фото Оксаны Манчук